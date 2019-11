舊金山擬向空置地舖業主徵稅 華埠可獲豁免（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市內越來越多空置的地舖,為了解決這個問題,市參事佩斯金(Aaron Peskin)建議向這些空置地舖的業主徵稅。

佩斯金的提案建議向一年內商用地舖空置超過182天的業主徵稅,徵稅的地區必須是社區商業區,例如是Noriega街、北岸區Columbus街及Mission街等。

在市府的規劃中,由於華埠不是社區商業區,因此這項徵稅提案將不適用於華埠。

佩斯金說:”這稅項完全可以避免,有些業主根本沒嘗試出租物業,有些業主常常不見人,他們不住在舊金山,不關心物業,有些情況,業主有意不出租,因為他們正等待高價而租,本提案可解決這個問題。”

佩斯金指,這項提案針對一些故意丟空店鋪,立心不良的業主,因此,如果店鋪申請了牌照加建或改善店鋪,進行防地震工程,在牌照發出後一年,將不被視為空置店鋪。

另外,正向市府申請變更店鋪用途的業主,亦不需要繳交這項空置稅。

提案一旦通過,估計每年會市府帶來30萬至500萬元的額外收入,這筆錢會撥入小商業援助基金,來幫助受公共工程影響的商戶,以及資助地震加固工程。

佩斯金相信,這個稅項同時亦會成為租約議價的籌碼。

佩斯金說:”這代表業主需要降低他們所期望的租金,我們常常都見到,你若願將租金降至合理水平,租客會願意租的。”

不過有不少小業主質疑,市內究竟有多少是立心不良的業主,店鋪租不出去,不應該是業主的責任,而是在市府申請開業的過程繁複,加上網購的盛行,不明白為什麼要向無辜的小業主開刀。

舊金山住房政策改良會代表吳凱熙說:”我相信沒有一個鋪面特地想空著,而是說他租出去之後,要申請牌照的程序冗長,會影響他們開業的情況,加上整個經濟環境不一樣了,跟以前不一樣了,現在網絡的時代多了,所以連很多連鎖的店都打不過Amazon,所以這個不是我們故意,我們也希望大家有生意做。”

吳凱熙表示,在舊金山擁有物業不等於就是富人,不少人每個月交房貸,掙扎求存。

她指出,舊金山的政客,總是優先顧及租客的利益,而從來沒有人關心過小業主,試問有地舖的業主誰不想出租,賺一點租金幫補家計。

吳凱熙說:”我們現在已經很多稅要交,加上房子那個保險,加上我們的水費垃圾費都漲了,很多東西的付出,我們需要有一個固定收入,才能夠有付出,所以稅再加進來的話,我想這個對小業主的沉重負擔是非常大的。”

這個議案原定在週二的市參議會上討論,不過佩斯金改在週四召開特別會議商討,如果通過,這項提案將會放在明年3月的選票上。

