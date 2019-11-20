舊金山擬向空置地舖業主徵稅 華埠可獲豁免（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市內越來越多空置的地舖，為了解決這個問題，市參事佩斯金（Aaron Peskin）建議向這些空置地舖的業主徵稅。

佩斯金的提案建議向一年內商用地舖空置超過182天的業主徵稅，徵稅的地區必須是社區商業區，例如是Noriega街、北岸區Columbus街及Mission街等。

在市府的規劃中，由於華埠不是社區商業區，因此這項徵稅提案將不適用於華埠。

佩斯金說：”這稅項完全可以避免，有些業主根本沒嘗試出租物業，有些業主常常不見人，他們不住在舊金山，不關心物業，有些情況，業主有意不出租，因為他們正等待高價而租，本提案可解決這個問題。”

佩斯金指，這項提案針對一些故意丟空店鋪，立心不良的業主，因此，如果店鋪申請了牌照加建或改善店鋪，進行防地震工程，在牌照發出後一年，將不被視為空置店鋪。

另外，正向市府申請變更店鋪用途的業主，亦不需要繳交這項空置稅。

提案一旦通過，估計每年會市府帶來30萬至500萬元的額外收入，這筆錢會撥入小商業援助基金，來幫助受公共工程影響的商戶，以及資助地震加固工程。

佩斯金相信，這個稅項同時亦會成為租約議價的籌碼。

佩斯金說：”這代表業主需要降低他們所期望的租金，我們常常都見到，你若願將租金降至合理水平，租客會願意租的。”

不過有不少小業主質疑，市內究竟有多少是立心不良的業主，店鋪租不出去，不應該是業主的責任，而是在市府申請開業的過程繁複，加上網購的盛行，不明白為什麼要向無辜的小業主開刀。

舊金山住房政策改良會代表吳凱熙說：”我相信沒有一個鋪面特地想空著，而是說他租出去之後，要申請牌照的程序冗長，會影響他們開業的情況，加上整個經濟環境不一樣了，跟以前不一樣了，現在網絡的時代多了，所以連很多連鎖的店都打不過Amazon，所以這個不是我們故意，我們也希望大家有生意做。”

吳凱熙表示，在舊金山擁有物業不等於就是富人，不少人每個月交房貸，掙扎求存。

她指出，舊金山的政客，總是優先顧及租客的利益，而從來沒有人關心過小業主，試問有地舖的業主誰不想出租，賺一點租金幫補家計。

吳凱熙說：”我們現在已經很多稅要交，加上房子那個保險，加上我們的水費垃圾費都漲了，很多東西的付出，我們需要有一個固定收入，才能夠有付出，所以稅再加進來的話，我想這個對小業主的沉重負擔是非常大的。”

這個議案原定在週二的市參議會上討論，不過佩斯金改在週四召開特別會議商討，如果通過，這項提案將會放在明年3月的選票上。

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