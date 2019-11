繼加州後 紐約州也宣布控告電子煙公司Juul

【KTSF 馮政浩報導】

繼加州之後,紐約州司法部長也宣布控告電子煙公司Juul,過去一星期最少有5個訴訟指控Juul的產品推廣對象是未成年人士。

紐約州East Hampton一間高中的校長說,超過六成半的學生有吸電子煙。

East Hampton高中校長Adam Fine說:”(這種情況)正在干擾每一天的上課運作,包括教學、副校長處理校內事務等,他們都要應付電子煙問題,影響未能兼顧其它事情。”

校長說要14到18歲的學生嚴守紀律,但效果不大,這個是部分原因令到校長和紐約州司法部長聯手阻止未成年人士吸電子煙。

紐約州司法部長Letitia James說:”我們採取行動,宣布起訴Juul Labs公司。”

紐約是最新的一個州控告Juul的廣告以年輕人為對象。

James說:”毫無疑問,Juul這間最大的電子煙公司引致這種上癮,事實上他們佔了七成市場。”

Juul發聲明表示,仍未審視這項訴訟,但正和官員一起打擊未成年吸電子煙的問題,聲明又指,Juul的顧客群是成年人,無意吸引未成年人士。

Juul已經停止售賣一種受歡迎味道的電子煙,並且暫停在美國的廣告。

