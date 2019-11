理大有人繼續嘗試不同方法離開 警拘6人（視頻）

【i-CABLE】

香港理工大學校園週三仍然有人留守,有人手持弓箭視察外面情況,浸大協理副校長麥福達和老師、城大學生事務副校長葉豪盛都來到希望和學生對話,一批中學校長亦再來陪學生離開。天主教香港教區輔理主教夏志誠亦再來陪一名向他求助的未成年男子離開。

但仍有人繼續找不同方法離開,早上再有人嘗試爬渠由紅磡半島豪庭對開一個渠口離開,警方拘捕了6人,又指無論爬渠或游繩都很危險、亦不會成功。

警方指封鎖線已覆蓋這些範圍,一些企圖逃避法律責任和警方拘捕都是不會成功的,又呼籲有關人士最好安全、有序地離開理工大學。

警方又指暫時未有計劃進入理大,亦不會容許家長進去,認為難以預算風險。

理大校長滕錦光表示,過去幾天努力在背後做了很多事才有現時的局面,呼籲目前仍在理大的大約100人,包括20名理大學生盡快離開。他承認沒有在校內見過留守的人,指團隊是各司其職。

