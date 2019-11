【i-CABLE】

香港保安局局長李家超週三早上說已有約900人從理工大學校園自首,包括300個未成年學生,有協助學生的校長說,”自首”一詞嚇怕仍在校園的學生,李家超下午澄清,未成年人士登記資料後不會被拘捕。

李家超早上在立法會形容未成年人士行出理大是”自首”,在理大協助中學生的校長對這樣說表示擔心,到下午兩點多李家超主動澄清未成年的人出來並非自首。

警方之後發新聞稿重申未成年人離開理大,警方不會即時拘捕,會拍照及登記資料,但保留追究權利。

