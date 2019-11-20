捷運列車被刺死男子 為阻賊人盜竊遇殺身之禍

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灣區捷運（BART）週二下午有人在列車上被刺死，捷運當局表示，受害人當時嘗試阻止疑犯盜竊，卻被疑犯用刀刺死，疑犯逃走時，企圖搶走車行一輛車，但被一名車行員工制服。

在車行工作的Steve Castro說：”有人抓住我的手，我以為是一名客人，他（疑犯）當時想上這輛車，我拉住他，他掙扎了一回，我拉了他出來，然後他向我的臉打了一拳，我然後回敬了他一拳。”

本地五號電視台報導，該名車行員工見到疑犯企圖搶走車匙，於是嘗試將他抓住，過程中兩人曾經發生打鬥，疑犯嘗試登上另外一輛車逃走，但被到場的警方拘捕。

根據警方消息，當局在週二下午1點左右收到報告，在Bay Fair捷運站開往Warm Springs的列車上，疑犯企圖偷竊一名乘客的財物，被受害人出手阻止，然後兩人發生打鬥，疑犯用刀將受害人刺傷。

列車在南Hayward站停站，警方上車調查，發現受害男子身上有刀傷，後來傷重不治。

警方後來在車站附近上述車行拘捕疑犯Jermaine Jeremiah Brim，案件仍在調查中。

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