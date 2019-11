捷運列車被刺死男子 為阻賊人盜竊遇殺身之禍

【KTSF】

灣區捷運(BART)週二下午有人在列車上被刺死,捷運當局表示,受害人當時嘗試阻止疑犯盜竊,卻被疑犯用刀刺死,疑犯逃走時,企圖搶走車行一輛車,但被一名車行員工制服。

在車行工作的Steve Castro說:”有人抓住我的手,我以為是一名客人,他(疑犯)當時想上這輛車,我拉住他,他掙扎了一回,我拉了他出來,然後他向我的臉打了一拳,我然後回敬了他一拳。”

本地五號電視台報導,該名車行員工見到疑犯企圖搶走車匙,於是嘗試將他抓住,過程中兩人曾經發生打鬥,疑犯嘗試登上另外一輛車逃走,但被到場的警方拘捕。

根據警方消息,當局在週二下午1點左右收到報告,在Bay Fair捷運站開往Warm Springs的列車上,疑犯企圖偷竊一名乘客的財物,被受害人出手阻止,然後兩人發生打鬥,疑犯用刀將受害人刺傷。

列車在南Hayward站停站,警方上車調查,發現受害男子身上有刀傷,後來傷重不治。

警方後來在車站附近上述車行拘捕疑犯Jermaine Jeremiah Brim,案件仍在調查中。

