前英駐港領事館職員鄭文傑稱在深圳拘留期間遭虐待

【i-CABLE】

早前在深圳公幹被行政拘留的前英國駐港總領事館職員鄭文傑指,在拘留期間曾被虐待逼供,又引述國安人員指,有大批香港示威者被送到內地拘押,英國外相藍韜文傳召中國大使抗議。

離開了香港、正尋求庇護的鄭文傑,在網上自白,講述自己8月初到深圳公幹期間,被公安行政拘留15日的情況。

他指自己當時乘高鐵返抵西九龍站,但就在內地口岸區過關時被公安截停,押上高鐵折返深圳,先到福田看守所,被轉交予國安部的秘密警察,隨即被盤問、鎖他在”老虎凳”,要他供出英國,在反對逃犯條例修訂示威中的角色。

拷問了一整天後,他被帶往羅湖拘留所,再被剝奪睡眠,威迫他承認嫖娼,之後又嚴刑拷問,迫他講出電話的密碼和交出示威者的資料等。

他起初拒絕就犯,但連番受酷刑對待,包括多次坐”老虎凳”、蒙眼、戴頭套、連續坐「無影凳」多個小時及無間斷地深蹲,若維持不到動作,便被尖棍毆打,又會將他吊起多個小時。

迫供期間,秘密警察指他在領事館工作,即是為英國的間諜部門效力,”不會有任何人權”,經歷幾天的嚴刑後,他遍體鱗傷、無法行走,一度想過自殺。

鄭文傑聲稱,一切的酷刑都是要他承認,英國政府是這場示威的”幕後主腦”之一,而在領事館工作的他,就是英國的代理人,策劃示威、參與暴動,以及將”顏色革命”帶到內地。

他又憶述,在嚴刑迫供的11日內,有國安人員更向他表明,一批接一批的香港示威者被送到內地拘押,以便當局搜集資料,他亦看到大約有10名疑似香港年輕示威者,遭受類似對待。

英國外相藍韜文對鄭文傑被捕期間待遇感到震驚,形容是虐待,已傳召中國大使劉曉明抗議,要求北京當局追究。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。