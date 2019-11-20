前英駐港領事館職員鄭文傑稱在深圳拘留期間遭虐待

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早前在深圳公幹被行政拘留的前英國駐港總領事館職員鄭文傑指，在拘留期間曾被虐待逼供，又引述國安人員指，有大批香港示威者被送到內地拘押，英國外相藍韜文傳召中國大使抗議。

離開了香港、正尋求庇護的鄭文傑，在網上自白，講述自己8月初到深圳公幹期間，被公安行政拘留15日的情況。

他指自己當時乘高鐵返抵西九龍站，但就在內地口岸區過關時被公安截停，押上高鐵折返深圳，先到福田看守所，被轉交予國安部的秘密警察，隨即被盤問、鎖他在”老虎凳”，要他供出英國，在反對逃犯條例修訂示威中的角色。

拷問了一整天後，他被帶往羅湖拘留所，再被剝奪睡眠，威迫他承認嫖娼，之後又嚴刑拷問，迫他講出電話的密碼和交出示威者的資料等。

他起初拒絕就犯，但連番受酷刑對待，包括多次坐”老虎凳”、蒙眼、戴頭套、連續坐「無影凳」多個小時及無間斷地深蹲，若維持不到動作，便被尖棍毆打，又會將他吊起多個小時。

迫供期間，秘密警察指他在領事館工作，即是為英國的間諜部門效力，”不會有任何人權”，經歷幾天的嚴刑後，他遍體鱗傷、無法行走，一度想過自殺。

鄭文傑聲稱，一切的酷刑都是要他承認，英國政府是這場示威的”幕後主腦”之一，而在領事館工作的他，就是英國的代理人，策劃示威、參與暴動，以及將”顏色革命”帶到內地。

他又憶述，在嚴刑迫供的11日內，有國安人員更向他表明，一批接一批的香港示威者被送到內地拘押，以便當局搜集資料，他亦看到大約有10名疑似香港年輕示威者，遭受類似對待。

英國外相藍韜文對鄭文傑被捕期間待遇感到震驚，形容是虐待，已傳召中國大使劉曉明抗議，要求北京當局追究。

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