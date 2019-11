美國將大幅提高投資移民EB5投資金額門檻（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國投資移民EB5的規定將有重大改變,從11月21日開始,最低投資金額由原本的50萬美元,大幅提升至90萬美元,金額的提高加上原本排期就長,業界預料新規定將導致EB5的申請案減少。

從1990年開始實施的投資移民EB5,允許外籍人士在美投資,並創造就業,可以讓全家取得綠卡,不過有鑑於EB5相關的弊案頻傳,改革的聲浪也一直不斷。

美國公民及移民服務局USCIS關於EB5的新規定,將於本月21日實施,對於投資門檻做出重大改變,首先,一般地區的最低投資金額,從目前的100萬美元,大幅提高為180萬美元,目標就業區TEA的投資門檻,也從原本的50萬美元,提高到90萬美元。

也就是說,投資移民最低門檻上漲到90萬美元,而最低金額每5年還會自動調漲。

另外,國土安全部也將取代州府機構來決定哪些區域會列為目標就業區TEA。

由於投資移民排期本身就長,再加上新規定將大幅提高,業內人士預估,新規定將減少EB5的申請,也會因此影響到這些地區的就業機會減少。

有辦理投資移民的機構稱,過去兩個月出現申請人明顯暴增的情況,不少人要趕在新規定實施前提出申請,新規定影響的是在11月21日之後才提出申請的人士。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。