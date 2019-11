DreamForce高科技業界峰會週二開幕（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

由SalesForce公司舉辦的在DreamForce高科技業界峰會週二開幕,一連4日在舊金山Moscone中心進行。

DreamForce峰會每年吸引十幾萬人參加,有很多間高科技公司藉這個機會互相學習和交流,門票售價由1,600至2,300元,很快就售罄。

主辦單位預料,這幾日將為舊金山帶來2.4億元收入,以及4萬個職位。

SalesForce人力資源部代表伍家傑說:”SalesForce密切連繫社區,我們今年在DreamForce捐款給400名年青人學習高科技,可持續發展,和平等機會,讓他們能惠及社區,我們都捐了很多錢給舊金山和奧克蘭(屋崙)聯合校區,所以在社區的投資很多。”

SalesForce公司在峰會上指,推出了Trailhead免費網上學習平台,提供科技和管理課程,希望每個人都有平等機會投身高科技業界,另外大力推動可持續發展和人工智能技術等。

今年峰會邀請了眾多重量級嘉賓演講,包括前美國總統奧巴馬、蘋果公司行政總裁Tim Cook、NBA勇士隊籃球巨星Steph Curry和他妻子Ayesha、足球巨星碧咸和Megan Rapinoe等。

峰會進行期間,附近的Howard街3至4街將會關閉,一些Muni巴士會改道,大家請留意該區交通會比平時更擠塞。

