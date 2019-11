【i-CABLE】

美國眾議院通過參議院版本的《香港人權與民主法案》。

眾議院大比數通過由參議院提交的法案版本後,隨即亦在無人反對下,通過參議院版本的《保護香港法案》。

按程序,兩項法案之後會交予特朗普總統簽署生效,但特朗普一直沒表明會否簽署。

《香港人權與民主法案》會強化美國對香港自治狀況監察力度,要求國務卿最少每年提交一次”證書”,證明香港有足夠自治權,才延續對香港的特別待遇,《保護香港法案》則禁止美國向香港警方,出售催淚彈、胡椒噴霧及橡膠子彈等鎮壓示威的裝備。

