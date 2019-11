ChinaSF舉行年度籌款會 望促進聖馬刁縣與中國開展經貿合作（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市政府屬下促進中美經貿合作的機構ChinaSF,週二晚在San Mateo市舉行年度籌款晚會,也希望以此促進San Mateo縣內各城市與中國的經貿發展與合作。

ChinaSF的籌款活動選在San Mateo市中心的劉一手火鍋店舉行,餐廳準備的食材布置相當精美,在灣區的火鍋店可謂難得一見。

劉一手火鍋加州區域經理Stanley Tse說:”其實在中國現在的飲食業是很精緻的,然後擺盤他們也很花心機,會用很多人工去做,但是來到美國本地的話,我們不會弄得這麼漂亮,為甚麼呢?因為在美國人工比較貴一點,所以我們也會希望在擺盤上弄得漂亮一點,大家吃得開心一點。”

ChinaSF今年的籌款晚會選擇在San Mateo市舉行,也是希望San Mateo縣加入中美經貿的互動,因此San Mateo縣議員、San Mateo市長,以及Millbrae市長都有出席今晚的活動。

Millbrae市長李偉忠(Wayne Lee)說:”與ChinaSF合作,San Mateo縣的許多商業,許多商業機會,可以有助增加經濟收益,並且增加更多合作機會。”

ChinaSF 2008年成立至今,已經協助80多家中國企業到灣區設立辦公室或分店,與超過一千家海外企業進行過合作交流,包括早前引進的翡翠江南餐廳,還有最近才在市中心開業的日本Tsuta拉麵。

劉一手火鍋店明年也將到舊金山開分店,並計劃在全美開35家分店,有人認為雖然美中貿易戰令中美經貿合作速度有些放緩,但並不能阻礙雙方的合作。

GlobalSF執行總監趙翠薇(Darlene Chiu Bryant)說:”工作量可能是少了,但是我可以說這個質量,是已經增加了,因為現在這些過來找我們的企業,他們第一是有能力的,第二是非常有興趣,第三他們是有這個錢投資的,所以在這方面的話,我覺得工作已經比過去容易很多,簡單很多。”

中國駐舊金山副總領事任發強(Faqiang Ren)說:”在聯邦的層面,在國家的層面關係比較冷的時候,但是我們在地方的、在民間的、在企業對企業、在人對人的層面合作,還是像火鍋一樣是火熱的,也是沸騰的。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。