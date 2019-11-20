ChinaSF舉行年度籌款會 望促進聖馬刁縣與中國開展經貿合作（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市政府屬下促進中美經貿合作的機構ChinaSF，週二晚在San Mateo市舉行年度籌款晚會，也希望以此促進San Mateo縣內各城市與中國的經貿發展與合作。

ChinaSF的籌款活動選在San Mateo市中心的劉一手火鍋店舉行，餐廳準備的食材布置相當精美，在灣區的火鍋店可謂難得一見。

劉一手火鍋加州區域經理Stanley Tse說：”其實在中國現在的飲食業是很精緻的，然後擺盤他們也很花心機，會用很多人工去做，但是來到美國本地的話，我們不會弄得這麼漂亮，為甚麼呢？因為在美國人工比較貴一點，所以我們也會希望在擺盤上弄得漂亮一點，大家吃得開心一點。”

ChinaSF今年的籌款晚會選擇在San Mateo市舉行，也是希望San Mateo縣加入中美經貿的互動，因此San Mateo縣議員、San Mateo市長，以及Millbrae市長都有出席今晚的活動。

Millbrae市長李偉忠（Wayne Lee）說：”與ChinaSF合作，San Mateo縣的許多商業，許多商業機會，可以有助增加經濟收益，並且增加更多合作機會。”

ChinaSF 2008年成立至今，已經協助80多家中國企業到灣區設立辦公室或分店，與超過一千家海外企業進行過合作交流，包括早前引進的翡翠江南餐廳，還有最近才在市中心開業的日本Tsuta拉麵。

劉一手火鍋店明年也將到舊金山開分店，並計劃在全美開35家分店，有人認為雖然美中貿易戰令中美經貿合作速度有些放緩，但並不能阻礙雙方的合作。

GlobalSF執行總監趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）說：”工作量可能是少了，但是我可以說這個質量，是已經增加了，因為現在這些過來找我們的企業，他們第一是有能力的，第二是非常有興趣，第三他們是有這個錢投資的，所以在這方面的話，我覺得工作已經比過去容易很多，簡單很多。”

中國駐舊金山副總領事任發強（Faqiang Ren）說：”在聯邦的層面，在國家的層面關係比較冷的時候，但是我們在地方的、在民間的、在企業對企業、在人對人的層面合作，還是像火鍋一樣是火熱的，也是沸騰的。”

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