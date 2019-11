中國外交部強烈譴責美國通過香港人權法案

【i-CABLE】

在北京,中國外交部召見美國駐華使館臨時代辦,提出嚴正交涉,敦促美方立即採取措施,阻止《香港人權與民主法案》成為法律,停止插手香港事務,否則會採取有力措施反制。

中國外交部副部長馬朝旭召見美國駐華使館臨時代辦柯有為,就美國參議院審議通過《香港人權與民主法案》提出嚴正交涉和強烈抗議。

馬朝旭批評法案公然插手香港事務,干涉中國內政,強烈敦促美方立即採取有效措施,阻止法案成法,立即停止插手香港事務,否則中方必將採取有力措施予以堅決反制,一切後果必須由美方完全承擔。

中國外交部駐港公署負責人形容法案為暴徒提供”避風港”,為止暴制亂製造”絆腳石”,向維護法治秩序的人發出「恐嚇信」,批評美國政客借法案破壞香港國際金融中心、航運、貿易中心的地位,是損人害己。

中聯辦就指,在香港民意希望止暴制亂、恢復秩序時,美國國會和一些政客卻打著”人權”、”民主”的幌子,為”反中亂港”和暴亂分子撐腰壯膽,充分暴露這些人企圖把香港持續推向動盪深淵,遏制中國和平發展的險惡用心,呼籲終止推動法案的後續程序,否則自食其果。

港澳辦新聞發言人楊光就奉勸美國少數政客立即停止干涉香港事務。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。