【i-CABLE】

灣區捷運(BART)列車裡面週二發生打鬥事件,一名男子被刺死,警方封閉東灣南Hayward車站展開調查。

灣區捷運證實,下午1點左右收到報告,在列車裡發生有人死亡事件,捷運警方與Hayward警方聯合調查。

捷運警察局長表示,兩個40多歲的男人在一列剛剛離開San Leandro市Bay Fair車站的列車裡打鬥,期間有人拿刀出來。

列車在南Hayward站停站,警方上車調查,發現一名男子身上有刀傷,警方後來在車站附近拘捕疑犯。

南Hayward站一度關閉,列車服務出現延誤。

