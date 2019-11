特朗普稱考慮就彈劾調查到眾議院作供

【i-CABLE】

特朗普總統表示,會積極考慮到眾議院,就彈劾調查作證。與此同時,眾議院正追查,特朗普於通俄調查提交的書面答覆中有否說謊。

眾議院議長普洛西日前提議,總統特朗普應就彈劾調查到國會作證,又稱書面形式亦都可以。

特朗普週一在社交網站發文回應指,喜歡佩洛西的主意,加上為了讓國會再次專注工作,會積極考慮,但他強調自己沒有做錯任何事,亦無意為這場沒有正當法律程序的”騙局”提高公信力,重申彈劾調查是政治迫害。

就在特朗普回應後不久,美國傳媒報道,眾議院法律顧問萊特當地週一向聯邦法院表示,議員正調查特朗普於通俄調查,向穆勒提交的書面答覆中有否說謊,指目前已掌握證據,顯示特朗普的答案可能失實,但拒絕透露細節,強調眾議院希望法院批准,索取穆勒於調查期間,所收集得的大陪審團資料,作深入調查。

分析認為眾議院此舉,顯示其對總統彈劾調查的範圍可能會擴大,不會只調查特朗普有否以軍事援助,向烏克蘭施壓的問題。

