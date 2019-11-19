特朗普稱考慮就彈劾調查到眾議院作供

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特朗普總統表示，會積極考慮到眾議院，就彈劾調查作證。與此同時，眾議院正追查，特朗普於通俄調查提交的書面答覆中有否說謊。

眾議院議長普洛西日前提議，總統特朗普應就彈劾調查到國會作證，又稱書面形式亦都可以。

特朗普週一在社交網站發文回應指，喜歡佩洛西的主意，加上為了讓國會再次專注工作，會積極考慮，但他強調自己沒有做錯任何事，亦無意為這場沒有正當法律程序的”騙局”提高公信力，重申彈劾調查是政治迫害。

就在特朗普回應後不久，美國傳媒報道，眾議院法律顧問萊特當地週一向聯邦法院表示，議員正調查特朗普於通俄調查，向穆勒提交的書面答覆中有否說謊，指目前已掌握證據，顯示特朗普的答案可能失實，但拒絕透露細節，強調眾議院希望法院批准，索取穆勒於調查期間，所收集得的大陪審團資料，作深入調查。

分析認為眾議院此舉，顯示其對總統彈劾調查的範圍可能會擴大，不會只調查特朗普有否以軍事援助，向烏克蘭施壓的問題。

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