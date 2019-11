彈劾聽證白宮官員稱特朗普與烏總統通話內容不恰當

【i-CABLE】

美國眾議院情報委員會繼續彈劾調查聽證會,其中兩位作供的白宮官員都指,特朗普總統和烏克蘭總統澤連斯基的通話,內容異常、不恰當。特朗普則批評這場調查不公平,令國家蒙羞。

公開聽證會進入第二個星期,輪到陸軍中校溫德曼及副總統彭斯特別顧問威廉斯作供。

現職國家安全委員會烏克蘭首席專家的溫德曼,解釋為何於早前閉門作供時,指對總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基的通話內容有疑慮。

溫德曼口中的白宮顧問,很可能就是引發這場彈劾調查的告密者之一。眾議院情報委員會副主席共和黨的努涅斯嘗試向溫德曼套話,欲揪出告密者身分,但很快便遭主席希夫打斷。

同樣有份在白宮戰情室聽特朗普和澤連斯基通話的威廉斯,亦表示通話不尋常,認為當中的討論屬國內政治事務,與外交無關。

她又指聽通話時有抄錄筆記,並把筆記交予向彭斯,但不知道對方有否查閱,亦沒有與彭斯討論有關通話內容。

同日還有前美國駐烏克蘭特別代表沃爾克,及國家安全助理莫里森作供。

特朗普表示,僅看了些許聽證會,不認識溫德曼,批評這場調查不公平,令國家蒙羞和尷尬。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。