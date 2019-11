台灣國寶級”河洛歌子戲團”週六灣區演出（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣國寶級的傳統戲劇歌仔戲表演團體”河洛歌子戲團”本週六將在灣區演出,這也是該戲團首度到北美表演,活動的義賣樂捐收入,將用於支持灣區的公益活動,包括為Camp山火賑災。

1985年成立的”河洛歌子戲團”,是台灣傳統戲劇歌仔戲的國寶級團體,1990年代開始提倡精緻歌仔戲,保存歌仔戲的唱腔、身段,又結合劇場的元素,成為台灣非常具有代表性的表演團體。

該戲團本月23日星期六應北加州南灣台灣同鄉會之邀,將到灣區演出”大稻埕傳奇”,除了帶來文化傳承和藝術交流,更是為了做公益,為Camp山火賑災籌款。

夢想成真公益基金會會長龔宗遂說:”這次河洛歌仔戲是非常難得的,一個國寶級的一個表演團體,我想在美國的很多人可能對他們還比較陌生,可是在台灣的話,包括楊麗花、包括葉青,包括許許多多歌仔戲的前輩們,都有跟河洛有深深的關聯,那這一次他們是有以來第一遭來到北美地區,來演示我們台灣本土的歌仔戲。”

除了山火賑災,贊助活動的夢想成真公益基金會(Dreams Will Come True Foundation)也特別關注華裔學生自殺問題,這次河洛歌仔戲的演出地點,就在自殺事件頻發的Palo Alto Gunn高中,該基金會週一捐助8,600元,用於預防16至30歲華裔年輕人自殺問題。

Club USA 預防自殺研究者Andrew Young說:”這些孩子不需要死,他們沒有自殺的意念,只是他們有苦說不出,所以我一直不斷的跟,為了孩子跟父母求情,他們不需要死,是文化逼的,是家庭朋友逼的。”

主辦單位呼籲灣區民眾一同來欣賞台灣傳統的歌仔戲,當天會有兩場演出,需要購票入場。

北加州南灣台灣同鄉會會長王淑梅說:”其實我們分兩場,一個是早上11時至中午1時,另外一場是下午3時至下午5時,所以如果你有時間,你可以帶大朋友來看,我們當然不是很建議小朋友,怕他們坐不住,大朋友讓他們來看看台灣的歌仔戲。”

演出隔天24日還有一場歌仔戲服的展示,還有與小朋友的互動遊戲,免費開放民眾參加。

有興趣的民眾,可以致電(408) 431-7886了解詳情。

