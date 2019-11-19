台灣國寶級”河洛歌子戲團”週六灣區演出（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣國寶級的傳統戲劇歌仔戲表演團體”河洛歌子戲團”本週六將在灣區演出，這也是該戲團首度到北美表演，活動的義賣樂捐收入，將用於支持灣區的公益活動，包括為Camp山火賑災。

1985年成立的”河洛歌子戲團”，是台灣傳統戲劇歌仔戲的國寶級團體，1990年代開始提倡精緻歌仔戲，保存歌仔戲的唱腔、身段，又結合劇場的元素，成為台灣非常具有代表性的表演團體。

該戲團本月23日星期六應北加州南灣台灣同鄉會之邀，將到灣區演出”大稻埕傳奇”，除了帶來文化傳承和藝術交流，更是為了做公益，為Camp山火賑災籌款。

夢想成真公益基金會會長龔宗遂說：”這次河洛歌仔戲是非常難得的，一個國寶級的一個表演團體，我想在美國的很多人可能對他們還比較陌生，可是在台灣的話，包括楊麗花、包括葉青，包括許許多多歌仔戲的前輩們，都有跟河洛有深深的關聯，那這一次他們是有以來第一遭來到北美地區，來演示我們台灣本土的歌仔戲。”

除了山火賑災，贊助活動的夢想成真公益基金會（Dreams Will Come True Foundation）也特別關注華裔學生自殺問題，這次河洛歌仔戲的演出地點，就在自殺事件頻發的Palo Alto Gunn高中，該基金會週一捐助8,600元，用於預防16至30歲華裔年輕人自殺問題。

Club USA 預防自殺研究者Andrew Young說：”這些孩子不需要死，他們沒有自殺的意念，只是他們有苦說不出，所以我一直不斷的跟，為了孩子跟父母求情，他們不需要死，是文化逼的，是家庭朋友逼的。”

主辦單位呼籲灣區民眾一同來欣賞台灣傳統的歌仔戲，當天會有兩場演出，需要購票入場。

北加州南灣台灣同鄉會會長王淑梅說：”其實我們分兩場，一個是早上11時至中午1時，另外一場是下午3時至下午5時，所以如果你有時間，你可以帶大朋友來看，我們當然不是很建議小朋友，怕他們坐不住，大朋友讓他們來看看台灣的歌仔戲。”

演出隔天24日還有一場歌仔戲服的展示，還有與小朋友的互動遊戲，免費開放民眾參加。

有興趣的民眾，可以致電(408) 431-7886了解詳情。

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