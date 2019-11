【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區週末發生搶頸鍊罪案,受害人都是上了年紀的亞裔女人。

第一宗搶劫案現場是27 Avenue 200號地段夾Lake街,警方資料顯示,週六下午3點幾,一個拉美裔女人欺騙87歲華裔女事主,說要和女事主交換頸鍊。

警方表示,女賊人脫掉事主的金項鍊,隨即上了一輛接應的汽車逃走。

同一天下午5點左右,在21 Avenue 700號地段夾Cabrillo街,一個拉美裔男人向一個79歲亞裔女長者兜售一條金色頸鍊,女事主表示不買,賊人就強行扯斷女事主的頸鍊,不過女事主保住頸鍊,賊人沒有得手。

