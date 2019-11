聯邦參議院通過《香港人權與民主法案》

【i-CABLE】

美國參議院以”熱線”方式,加快通過《香港人權與民主法案》。

這次參議院通過的版本,內容與上次通過了的眾議院版本大同小異,同樣強化美國對香港自治狀況監察力度,要求國務卿最少每年提交一次”證書”,證明香港有足夠自治權,才會延續對香港的特別待遇。

兩個版本最大分別,在於參議院版只會制裁因侵害香港人權及自治,而被列入黑名單的人,凍結其在美國資產及禁止入境美國,但家人不受牽連,同時加插了出口管制建議,促請多個美國部門考慮適當調整出口人群控制裝備和監控器材到香港,並要求華府推動其他民主國家仿效美國,對香港實施類似政策。

《香港人權與民主法案》先後在參眾兩院過關,下一步是由兩院協商出聯合修定版本,統一內容,再提交總統特朗普簽署,完成整個立法程序。

翻查國會記錄,特朗普試過相隔一天便簽署法案,亦試過拖足9個月才簽署。

