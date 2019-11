【KTSF】

南灣聖荷西市一名疑犯在位於聖荷西州立大學附近一幢住屋中,與警方展開對歭,雙方拉鋸12小時後,疑犯終於在週二清晨被警方扣查。

警方稱,疑犯是於週二清晨5時15分左右被扣查,但沒有透露他是投降,還是在不自願情況下被帶走。

這宗案件於週一下午5時40分展開,地點在南8街0至100號路段一間住屋,警方接獲舉報,指現場有人發生爭執,事件涉及武器,有人報稱一名可能持有手槍的男子進入該住屋。

現場距離聖荷西州大的工程學院只有一個街口,對歭期間,校園並沒有受到影響。

