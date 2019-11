灣區多縣週三不再受PG&E停電影響

【KTSF】

由於風高物燥,令灣區發生山火風險增加,太平洋煤電公司(PG&E)宣布,週三可能要再次實施公共安全停電,不過停電範圍會比原定計劃小。

PG&E在週二下午宣布,Alameda、Contra Costa、Marin、Santa Clara、Santa Cruz和San Mateo縣的居民,都不會受到週三原定的公共安全停電影響。

PG&E是在下午2時左右公佈消息,不過包括Alameda、Lafayette和Novato等多個縣市的官員,已經在較早前宣布由於天氣情況改變,已經獲PG&E通知不會停電。

PG&E表示,民眾可以上網查詢自己的區域會否停電,網址是http://pge.com/pspsupdates。

