Orinda市Halloween派對槍擊案疑犯未被檢控已獲釋

【KTSF】

東灣Contra Costa縣地檢處週一公佈,目前沒有對Orinda Halloween派對槍擊案中的疑犯作出檢控,而大部分疑犯已經被釋放,有刑事辯護律師對此表示驚訝。

刑事辯護律師Tony Brass說:”我很驚訝,因為當局花了那麼多努力在準備拘捕令上,還出動軍用車到Marin市拘捕疑犯。”

這名刑事律師推測,不作檢控,意味地檢處認為目前證據不足。

本地五號電視台報導,Contra Costa地檢處和縣警辦公室週一審閱案件後,決定目前不檢控任何疑犯。

縣警辦公室表示,槍擊案導致5人死亡,其中兩名死者是持械的黑幫成員,並分別和兩個在舊金山和Marin市的黑幫有關。

週一晚除了來自San Mateo的疑犯之外,其餘4個被捕疑犯都被釋放,當局並發出聲明指會繼續進行調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。