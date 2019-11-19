Orinda市Halloween派對槍擊案疑犯未被檢控已獲釋

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東灣Contra Costa縣地檢處週一公佈，目前沒有對Orinda Halloween派對槍擊案中的疑犯作出檢控，而大部分疑犯已經被釋放，有刑事辯護律師對此表示驚訝。

刑事辯護律師Tony Brass說：”我很驚訝，因為當局花了那麼多努力在準備拘捕令上，還出動軍用車到Marin市拘捕疑犯。”

這名刑事律師推測，不作檢控，意味地檢處認為目前證據不足。

本地五號電視台報導，Contra Costa地檢處和縣警辦公室週一審閱案件後，決定目前不檢控任何疑犯。

縣警辦公室表示，槍擊案導致5人死亡，其中兩名死者是持械的黑幫成員，並分別和兩個在舊金山和Marin市的黑幫有關。

週一晚除了來自San Mateo的疑犯之外，其餘4個被捕疑犯都被釋放，當局並發出聲明指會繼續進行調查。

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