調查指全美最貴百大郵區逾半在灣區

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根據房地產數據網站Propertyshark的最新調查發現，灣區樓價高企人所共知，而最新的調查發現，全國樓價最貴的郵區，超過一半都在灣區。

位於灣區中半島Atherton的郵區94027，以房價中位數超過700萬，連續3年成為全國房價最貴的郵區。

而灣區的舊金山，也因有13個郵區位列全國最貴郵區之列，成為全美房價最貴的城市。

實際上全國房價最貴100個郵區中，有51個都在灣區，除了舊金山外，中半島的San Mateo縣、南灣的Santa Clara縣、北灣的Marin縣，以及東灣的Alameda縣都有郵區上榜。

查看全美房價最貴郵區名單，請點擊：https://bit.ly/2Os67MC

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