調查指全美最貴百大郵區逾半在灣區

根據房地產數據網站Propertyshark的最新調查發現,灣區樓價高企人所共知,而最新的調查發現,全國樓價最貴的郵區,超過一半都在灣區。

位於灣區中半島Atherton的郵區94027,以房價中位數超過700萬,連續3年成為全國房價最貴的郵區。

而灣區的舊金山,也因有13個郵區位列全國最貴郵區之列,成為全美房價最貴的城市。

實際上全國房價最貴100個郵區中,有51個都在灣區,除了舊金山外,中半島的San Mateo縣、南灣的Santa Clara縣、北灣的Marin縣,以及東灣的Alameda縣都有郵區上榜。

查看全美房價最貴郵區名單,請點擊:https://bit.ly/2Os67MC

