理大有600人自願離開 成年人涉參與暴動被捕（視頻）

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香港理工大學的衝突經過多方通宵斡旋後，有600人自願離開，當中3分之1未夠18歲，他們登記資料之後，獲准自由離開，但警方保留追究權利，成年的人就以涉嫌參與暴動被捕，受傷的就由救護員送走，公立醫院急症室週二至少接收了約280名傷者，理大校長滕錦光呼籲留守的人和平地離開。

留守在理大校園內的人早上繼續陸續離開，有學生由校長陪同走出去，再由警員查身份證，下午亦有20多、30人決定走，18歲以下學生由校長接走，警方不會拘捕，拍照和記下身份證資料後可以離開，但警方會保留追究權利，只有17歲的他留守多日、決定這樣做，繼續留守的指有他們的原因。

校長滕錦光下午3時半亦在理大正門視察損毀情況，發現有傳媒後急步行入校園，在平台巡視約5分鐘後離開。

留守的人多一個考驗，早上市區氣溫跌至攝氏17度，有很多人要披上錫紙保暖，救護員設立驗傷分類站，一知道李兆基樓這裏有救護員，就不斷有示威者由校園其他地方，行過來等候救援。有人要由擔架抬走、離開校園，其他傷者就在科學館徑空地上等候送院，原本指經評估不會介入救援的無國界醫生，下午亦派4人到場。

晚上8時許，約20名義務急救員在理大收拾多箱醫療物資，決定在醫學界立法會議員陳沛然陪同下離開理大，表示校園內的物資，包括水和食物都短缺，學生及示威者人數愈來愈少，他們指基於人道主義進入理大提供醫療服務，曾處理過骨折及眼部出血等，認為已經完成職責，保障自身安全及權利決定離開。

入夜後，繼續有人懷疑從理大逃走，越過紅隧口巴士站的欄杆，警員不斷喝令他不要跑，男子跑向火車站旁一條通道，有警員追趕，通道另一端似有電筒燈光在照，警員未幾折返，未知男子最終有否被捕。

晚上近9時，大約十人嘗試由理大正門跑出暢運道馬路，不久被防暴警察發現，隨即折返校園，防暴警察持槍走到理大外，又用電筒照射入去，同一時間一批防暴警察在暢運道天橋架設巨型鐵閘。

警方指截至下午3時，在理大及附近地方共拘捕及登記約1,100人，600人是自願離開，其中400人已成年，200人未成年，又指自願離開的人大部分都不是理大學生，1,100人中，有47名理大教職員，警方指18歲以上均以拘捕處理。

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