理大有600人自願離開 成年人涉參與暴動被捕（視頻）

香港理工大學的衝突經過多方通宵斡旋後,有600人自願離開,當中3分之1未夠18歲,他們登記資料之後,獲准自由離開,但警方保留追究權利,成年的人就以涉嫌參與暴動被捕,受傷的就由救護員送走,公立醫院急症室週二至少接收了約280名傷者,理大校長滕錦光呼籲留守的人和平地離開。

留守在理大校園內的人早上繼續陸續離開,有學生由校長陪同走出去,再由警員查身份證,下午亦有20多、30人決定走,18歲以下學生由校長接走,警方不會拘捕,拍照和記下身份證資料後可以離開,但警方會保留追究權利,只有17歲的他留守多日、決定這樣做,繼續留守的指有他們的原因。

校長滕錦光下午3時半亦在理大正門視察損毀情況,發現有傳媒後急步行入校園,在平台巡視約5分鐘後離開。

留守的人多一個考驗,早上市區氣溫跌至攝氏17度,有很多人要披上錫紙保暖,救護員設立驗傷分類站,一知道李兆基樓這裏有救護員,就不斷有示威者由校園其他地方,行過來等候救援。有人要由擔架抬走、離開校園,其他傷者就在科學館徑空地上等候送院,原本指經評估不會介入救援的無國界醫生,下午亦派4人到場。

晚上8時許,約20名義務急救員在理大收拾多箱醫療物資,決定在醫學界立法會議員陳沛然陪同下離開理大,表示校園內的物資,包括水和食物都短缺,學生及示威者人數愈來愈少,他們指基於人道主義進入理大提供醫療服務,曾處理過骨折及眼部出血等,認為已經完成職責,保障自身安全及權利決定離開。

入夜後,繼續有人懷疑從理大逃走,越過紅隧口巴士站的欄杆,警員不斷喝令他不要跑,男子跑向火車站旁一條通道,有警員追趕,通道另一端似有電筒燈光在照,警員未幾折返,未知男子最終有否被捕。

晚上近9時,大約十人嘗試由理大正門跑出暢運道馬路,不久被防暴警察發現,隨即折返校園,防暴警察持槍走到理大外,又用電筒照射入去,同一時間一批防暴警察在暢運道天橋架設巨型鐵閘。

警方指截至下午3時,在理大及附近地方共拘捕及登記約1,100人,600人是自願離開,其中400人已成年,200人未成年,又指自願離開的人大部分都不是理大學生,1,100人中,有47名理大教職員,警方指18歲以上均以拘捕處理。

