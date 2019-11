【i-CABLE】

香港警方指,理工大學校園內的人均列作參與暴動的疑犯,又指週日收到中大報案後,在校園搜到超過3,900枚汽油彈。

連日來警方封鎖理大出入口,所有離開的人、包括教職員都以參與暴動被捕,警方解釋校園內的人都是疑犯,多區有人號召聲援理大,演變成激烈衝突。

有網上片段見到警方在油麻地驅散示威者期間,防線後有3輛白色小巴高速駛向人群,警方澄清沒有人踩人,有30人報稱受傷。

汽油彈橫飛的場面愈來愈常見,警方週日接到中大保安報案後,在校園內搜出超過3,900枚汽油彈。

警方指這段日子,理大、尖沙咀、佐敦都被大肆縱火,相信理大內現存或已經扔出的汽油彈一定不止3,900枚。

