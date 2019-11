灣區港人到舊金山中領館示威 譴責香港警察過度用武（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港的局勢持續緊張,警方與示威者之間的紛爭仍未有緩和跡象,再有灣區香港人去到中國駐舊金山領事館示威,譴責香港警察使用過分暴力,並要求中國政府不要再插手香港事務。

大約20名關注香港問題的灣區居民,週一到中國駐舊金山的總領館門外示威,要請中國政府讓香港自治,不要再在背後插手香港事務。

居住在灣區的港人楊維嘉(Joyce Yeung)說:”大家覺得中國政府在背後是一個很強大的後盾,去推動這些所謂的暴政,我們覺得這些事情是不應該讓它再發生,所以我們盡量要讓外國傳媒,包括美國參眾兩院的議員知道,我們正全力反對中國的暴政,希望他們在國際的協議上面,可以多些考慮中國的人權狀況。”

楊維嘉是香港理工大學校友,看到昔日學習的地方淪為戰場,她與其他示威者一樣,強烈譴責香港警方圍攻理大。

她表示,雖然示威者或者有還擊,但明顯地示威者與警方兩者之間所使用的武力是完全不能比較。

楊維嘉說:”警察說可以讓他們出來,但同時再多方面襲擊他們,我覺得這完全不是解決事情的方法,所以自己在學校的範圍見到這樣的畫面,一定要停止這種暴力行為繼續發生。”

同樣居住在灣區的港人楊子雯說:”那裏是他們的校園,他們應該是在裡面的,因為那些是年青人,他們走出來抗爭,不是為他們自己,是為了整個地方整個家,香港是每一個人都有份,他們爭取的民主自由是為所有人。”

亦有示威者認為,當初的逃犯條例修訂案,200萬名香港人和平上街表達意見,特區政府不屑一顧,抗爭行動才升級,因此,造成香港今日的局面,港府需要負上最大責任。

中領館的新聞發言人回覆本台查詢時指,針對香港過去幾個月發生的一連串暴力事件,嚴重挑戰一國兩制的底線,中國政府強烈譴責任何外國勢力介入香港事務,並會堅定支持行政長官依法施政,支持警方嚴正執法,制暴止亂是香港當前首要任務。

示威者正商討下一步行動,看看如何得到更多國際間的關注,另外,他們亦促請美國政府盡快通過香港民主及人權法案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。