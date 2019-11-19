灣區港人到舊金山中領館示威 譴責香港警察過度用武（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港的局勢持續緊張，警方與示威者之間的紛爭仍未有緩和跡象，再有灣區香港人去到中國駐舊金山領事館示威，譴責香港警察使用過分暴力，並要求中國政府不要再插手香港事務。

大約20名關注香港問題的灣區居民，週一到中國駐舊金山的總領館門外示威，要請中國政府讓香港自治，不要再在背後插手香港事務。

居住在灣區的港人楊維嘉（Joyce Yeung）說：”大家覺得中國政府在背後是一個很強大的後盾，去推動這些所謂的暴政，我們覺得這些事情是不應該讓它再發生，所以我們盡量要讓外國傳媒，包括美國參眾兩院的議員知道，我們正全力反對中國的暴政，希望他們在國際的協議上面，可以多些考慮中國的人權狀況。”

楊維嘉是香港理工大學校友，看到昔日學習的地方淪為戰場，她與其他示威者一樣，強烈譴責香港警方圍攻理大。

她表示，雖然示威者或者有還擊，但明顯地示威者與警方兩者之間所使用的武力是完全不能比較。

楊維嘉說：”警察說可以讓他們出來，但同時再多方面襲擊他們，我覺得這完全不是解決事情的方法，所以自己在學校的範圍見到這樣的畫面，一定要停止這種暴力行為繼續發生。”

同樣居住在灣區的港人楊子雯說：”那裏是他們的校園，他們應該是在裡面的，因為那些是年青人，他們走出來抗爭，不是為他們自己，是為了整個地方整個家，香港是每一個人都有份，他們爭取的民主自由是為所有人。”

亦有示威者認為，當初的逃犯條例修訂案，200萬名香港人和平上街表達意見，特區政府不屑一顧，抗爭行動才升級，因此，造成香港今日的局面，港府需要負上最大責任。

中領館的新聞發言人回覆本台查詢時指，針對香港過去幾個月發生的一連串暴力事件，嚴重挑戰一國兩制的底線，中國政府強烈譴責任何外國勢力介入香港事務，並會堅定支持行政長官依法施政，支持警方嚴正執法，制暴止亂是香港當前首要任務。

示威者正商討下一步行動，看看如何得到更多國際間的關注，另外，他們亦促請美國政府盡快通過香港民主及人權法案。

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