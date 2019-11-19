搵屋住專題：舊金山Noe Valley兩房可負擔公寓放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Noe Valley區有兩睡房可負擔公寓重新放售，售價約54萬元。

公寓位於29街323號，靠近Upper Noe民娛康樂中心，建於1922年，隔壁街就是Church街的Muni J線的輕軌站，面積有610平方英尺，有兩個睡房，一個浴室，售價為541,517元。

HOA物業管理費每月為516元，公寓包含一個停車位。

申請人年收入方面，2人家庭不得超過118,200元，3人家庭不得超過133,000元，4人家庭不得超過147,800元。

申請截止日期為11月26日下午5點，詳情請點擊以下網站：

https://www.estately.com/listings/info/323-29th-street–4

https://housing.sfgov.org/listings/for-sale

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。