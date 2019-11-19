理工大學對峙仍未平息 灣區理大校友感痛心（視頻）

【i-CABLE】

香港理工大學警方及示威者對峙的場面，持續超過兩天仍未平息，本台訪問了一位90年代畢業於理大，現居於灣區的理大校友，講講他對事件的看法。

理大校友陳先生（Raymond Chan）說：”讀大學是一生中其中一個最快樂、最美好的回憶，我自己覺得是非常痛心，第一，第二是非常失望，對香港政府事情搞到今天的地步，始終歸根究底是香港政府漠視民意，還有警察濫權。”

陳生先說，沒有需要搞到這個地步，示威者不是殺人犯，警察不需要荷槍實彈。

陳先生說：”在電視上看直播，你都見到有實彈的槍，警察拿著自動步槍，是打仗用的槍，這樣對著我們的市民，我都覺得非常心痛。”

陳先生續道：”和平的表達每個人都想能夠達到目的，但既然兩百萬人上街政府都不理，都照樣想通過法案時候，這個政府還可不可以用理由跟它講呢？”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。