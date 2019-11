理工大學對峙仍未平息 灣區理大校友感痛心（視頻）

【i-CABLE】

香港理工大學警方及示威者對峙的場面,持續超過兩天仍未平息,本台訪問了一位90年代畢業於理大,現居於灣區的理大校友,講講他對事件的看法。

理大校友陳先生(Raymond Chan)說:”讀大學是一生中其中一個最快樂、最美好的回憶,我自己覺得是非常痛心,第一,第二是非常失望,對香港政府事情搞到今天的地步,始終歸根究底是香港政府漠視民意,還有警察濫權。”

陳生先說,沒有需要搞到這個地步,示威者不是殺人犯,警察不需要荷槍實彈。

陳先生說:”在電視上看直播,你都見到有實彈的槍,警察拿著自動步槍,是打仗用的槍,這樣對著我們的市民,我都覺得非常心痛。”

陳先生續道:”和平的表達每個人都想能夠達到目的,但既然兩百萬人上街政府都不理,都照樣想通過法案時候,這個政府還可不可以用理由跟它講呢?”

