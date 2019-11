【i-CABLE】

香港民主黨前主席何俊仁晚上在天后遇襲。

何俊仁多名黨友,包括前主席楊森及李永達到律敦治醫院探望,民主派立法會議員發聲明指,多名兇徒在天后站守候,尾隨何俊仁出閘,行到橫街時從後施襲。

民主派強烈譴責事件,指暴行令人髮指,並敦促警方盡快緝拿兇徒。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。