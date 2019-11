【i-CABLE】

軟件公司Salesforce年度盛事Dreamforce大會週二在舊金山市中心的Moscone中心開幕,預計周邊的交通會大受影響。

Salesforce的年度大會一連4天直到本週五結束,Howard街位於3街和4街之間的路段會關閉,禁止車輛通行,直到星期日才重開。

預計在此期間,周圍交通從早7點到晚7點之間會非常擁擠。

舊金山交通局呼籲市民選搭公共交通,Salesforce今年大會的門票,每張從1,599元到2,299元不等,不過已銷售一空,將有超過17萬人出席,當中包括一些重量級演講嘉賓,包括前總統奧巴馬、蘋果行政總裁Tim Cook、勇士球星Stephen Curry,以及英國足球明星David Beckham等。

