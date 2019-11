人大法工委指特區法律是否符合基本法只能由人大常委決定

【i-CABLE】

全國人大法工委表示,《緊急情況條例》符合《基本法》,又指特區法律是否符合《基本法》,只能由人大常委會判斷和決定,任何其他機關都沒有這個權力,港澳辦就指高等法院的判決公然挑戰人大常委會權威。

高等法院裁定《緊急情況規例條例》部分條款不符合《基本法》後,全國人大常委會法工委表示嚴重關切,又指一些全國人大代表亦對裁決強烈不滿,法工委指特區法律是否符合《基本法》,只能由人大常委會作出判斷和決定,任何其他機關都無這個權力,又指人大常委會1997年2月23日的決定,已經將《緊急情況規例條例》採納為香港特區法律,因此、條例是符合香港《基本法》的。

高等法院原訟庭的判決嚴重削弱行政長官和政府,依法應有的管治權,不符合《基本法》和全國人大常委會有關決定的規定。

法工委表明正研究一些全國人大代表提出的建議,但未有提及是甚麼建議,港澳辦亦發文,指《緊急條例》經人大常委會確認符合《基本法》,並採納為香港法律,就代表條例的全部規定都符合《基本法》。

香港行政長官會同行政會議依據緊急條例制定《禁蒙面法》,亦是依法履行職權,實施以來,對止暴制亂有積極作用,高等法院的判決公然挑戰人大常委會的權威和法律賦予特首的管治權力,將產生嚴重負面社會政治影響,港澳辦密切關注案件的後續發展,並希望特區政府和司法機關都嚴格依照基本法履行職責,共同承擔止暴制亂的責任。

