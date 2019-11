中國國務院任命鄧炳強為香港警務處處長

【i-CABLE】

中國國務院公布,香港警務處副處長鄧炳強升任警務處處長,接替退休的盧偉聰,鄧炳強表示自己理應興奮,但過去5個月的大規模衝突令他感到哀傷,希望香港治安盡快回復平靜。

升任”一哥”第一日,鄧炳強乘坐一號車牌座駕回到警察總部,他說接任處長是畢生榮幸,理應感到興奮,但他有其他感受。社會未平靜,警民關係緊張,他說會加強與各界溝通,減低誤會。被問到是否支持成立獨立調查委員會,他說監警會制度最好,有經驗調查與警方有關的事件。

鄧炳強是接替退休的盧偉聰,他1987年加入警隊,由見習督察做起,專責刑事偵緝工作,有份偵破張子強案,2012晉升為總警司及調任元朗警區指揮官,3年後晉升助理警務處長,出任港島總區指揮官及主管人事部,2017年再晉升至高級助理警務處長,並獲委任為行動處處長,到去年再度晉升為行動副處長。

