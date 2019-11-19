中國國務院任命鄧炳強為香港警務處處長

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中國國務院公布，香港警務處副處長鄧炳強升任警務處處長，接替退休的盧偉聰，鄧炳強表示自己理應興奮，但過去5個月的大規模衝突令他感到哀傷，希望香港治安盡快回復平靜。

升任”一哥”第一日，鄧炳強乘坐一號車牌座駕回到警察總部，他說接任處長是畢生榮幸，理應感到興奮，但他有其他感受。社會未平靜，警民關係緊張，他說會加強與各界溝通，減低誤會。被問到是否支持成立獨立調查委員會，他說監警會制度最好，有經驗調查與警方有關的事件。

鄧炳強是接替退休的盧偉聰，他1987年加入警隊，由見習督察做起，專責刑事偵緝工作，有份偵破張子強案，2012晉升為總警司及調任元朗警區指揮官，3年後晉升助理警務處長，出任港島總區指揮官及主管人事部，2017年再晉升至高級助理警務處長，並獲委任為行動處處長，到去年再度晉升為行動副處長。

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