林鄭指與警方有默契處理理大事件（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥指與警方有默契,處理香港理工大學事件有兩大原則,包括和平解決及人性化處理。

理大激戰過後,仍有人留守校園,林鄭月娥指與新任警務處長鄧炳強有默契,以兩大原則處理,第一是和平解決,只要裡面的人放下武器,有秩序、不反抗走出來,警方一定不會武力應對。第二是人性化處理。

林鄭月娥說:「我們已經昨天用了很人性化、很特殊的安排,就是我們並沒有進行18歲以下離開人士任何即時拘捕,先讓他們回家。但香港很重視司法精神,不能以一個行政手段凌駕於一個彰顯法治的調查及檢控工作。」

入理大勸學生走的有中學校長、有大學學者、有立法會前主席,林鄭月娥指其實她都很想去。

她表示自己不可以為這事增加熱度,所以即使自己心裡很想去現場說服學生離開,但認為自己的出現可能只會加強熱度。

林鄭月娥指理大事件能否和平解決,主導權不在政府,同樣主導不了的還有區議會選區。

她說:「還有5日,全港400多萬市民本來就可以投票,選出18區的區議員為市民服務。特區政府一直堅持的立場都希望舉行這場重要的選舉,主導權亦不在特區政府,只要沒有暴力、威嚇發生,我們當然希望辦選舉。」

她又指會每日評估情況,呼籲所有人停止用暴力及堵塞馬路,如果選民無法安全投票,就難舉辦一場公正選舉。

