Burger King推無肉漢堡 被素食主義者告不實宣傳

【KTSF】
美國連鎖快餐店Burger King早前推出無肉漢堡”Impossible Whopper”，但卻招來食客興訟，指其作不實宣傳。
素食主義者Philip Williams提出訴訟，指Burger King是使用與其他漢堡相同的烤盤，烤製無肉漢堡，因此無肉漢堡會與肉類的副產品有接觸，並非完全不沾肉。
訴訟指控Burger King沒有披露原來無肉漢堡是用同一烤盤烹調，涉及不實宣傳。
Williams說，如果他早知這點，他不會支付高價購買這款漢堡。
訴訟要求Burger King向買了無肉漢堡的所有食客作出賠償，同時要求Burger Kind明確披露所有漢堡都是用同一烤盤烹調。
Burger King在網站中稱，”Impossible Whopper”是”完全不含牛肉”，”如果顧客希望完全不沾肉，可以在下單前要求用非烤製的方式烹調”。
Burger King表示，不會對訴訟作出評論。
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