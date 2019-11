Burger King推無肉漢堡 被素食主義者告不實宣傳

【KTSF】

美國連鎖快餐店Burger King早前推出無肉漢堡”Impossible Whopper”,但卻招來食客興訟,指其作不實宣傳。

素食主義者Philip Williams提出訴訟,指Burger King是使用與其他漢堡相同的烤盤,烤製無肉漢堡,因此無肉漢堡會與肉類的副產品有接觸,並非完全不沾肉。

訴訟指控Burger King沒有披露原來無肉漢堡是用同一烤盤烹調,涉及不實宣傳。

Williams說,如果他早知這點,他不會支付高價購買這款漢堡。

訴訟要求Burger King向買了無肉漢堡的所有食客作出賠償,同時要求Burger Kind明確披露所有漢堡都是用同一烤盤烹調。

Burger King在網站中稱,”Impossible Whopper”是”完全不含牛肉”,”如果顧客希望完全不沾肉,可以在下單前要求用非烤製的方式烹調”。

Burger King表示,不會對訴訟作出評論。

