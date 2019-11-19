灣區多市聯手打擊仇視罪行 設網站讓受害人舉報（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區多個城市的市長聯合參與反仇視罪行的運動，有部分城市更提供網上服務，讓市民舉報仇視罪行和事件。

北灣Novato市府設計這個網站，讓市民舉報仇視罪行或事件，仇視事件包括帶有仇視字句的海報。

Novato市長Eric Lucan說：”說：”許多人不舉報，因為他們不曉得究竟是仇視罪行還是事件，他們因為不清楚所以不舉報，我們提供簡單的方法，讓大家報告任何令他們感到不安的事情，交由專人去調查。”

聯邦調查局上週公佈2018年全國仇視罪行的報告，顯示全國有7,120宗仇視罪行報告，所謂仇視罪行，就是出於仇視他人種族、膚色、國家來源地、性別、性別認同、性取向、宗教以及殘障而作出的罪行。

報告指出，最多仇視罪行是因為受害人的種族，其次是宗教和性取向。

東灣柏克萊兩年前發生連串涉及白人至上主義的抗議和衝突，當地市府領袖於是發起”團結一起，反對仇視”的運動。

柏克萊市長Jessie Arreguin說：”我們的社會容不下仇恨，我們要將撕裂和仇恨化成容忍和包容。”

今個星期是”團結起來 反對仇恨”週，灣區幾十個城市都有參與。

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