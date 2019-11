灣區多市聯手打擊仇視罪行 設網站讓受害人舉報（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區多個城市的市長聯合參與反仇視罪行的運動,有部分城市更提供網上服務,讓市民舉報仇視罪行和事件。

北灣Novato市府設計這個網站,讓市民舉報仇視罪行或事件,仇視事件包括帶有仇視字句的海報。

Novato市長Eric Lucan說:”說:”許多人不舉報,因為他們不曉得究竟是仇視罪行還是事件,他們因為不清楚所以不舉報,我們提供簡單的方法,讓大家報告任何令他們感到不安的事情,交由專人去調查。”

聯邦調查局上週公佈2018年全國仇視罪行的報告,顯示全國有7,120宗仇視罪行報告,所謂仇視罪行,就是出於仇視他人種族、膚色、國家來源地、性別、性別認同、性取向、宗教以及殘障而作出的罪行。

報告指出,最多仇視罪行是因為受害人的種族,其次是宗教和性取向。

東灣柏克萊兩年前發生連串涉及白人至上主義的抗議和衝突,當地市府領袖於是發起”團結一起,反對仇視”的運動。

柏克萊市長Jessie Arreguin說:”我們的社會容不下仇恨,我們要將撕裂和仇恨化成容忍和包容。”

今個星期是”團結起來 反對仇恨”週,灣區幾十個城市都有參與。

