【KTSF 張麗月報導】

以租賃”共享辦公室”起家的WeWork的行政主席透露,本星期可能會公布在美國的裁員計劃,有消息傳出說,裁員人數可能多達4,000人。

自從WeWork上市計劃告吹後,在過去近兩個月已經傳出裁員的消息,在過去兩年,日本的軟銀已投入近百億美元在WeWork,它的業務遍布全球,而且伸展至共享生活大樓、健身室和學校等,因此裁員可能影響廣泛的專業人士,包括工程師、建築師、室內設計師等。

目前約有1,000名清潔工和樓宇維修員的職位已外判出去。

消息又說,公司有可能出售在近年來收購的初創公司,WeWork全球僱員總數有超過1.2萬人。

