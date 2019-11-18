南加夫婦鬧離婚 丈夫殺妻及3子後自殺亡

【KTSF】

南加州聖地牙哥週六發生造成5死的謀殺及自殺案，其中3名死者是年幼的男童，警方相信事件涉及家庭糾紛，事發後警方封鎖聖地牙哥一處住宅調查。

警方指當地週六清晨在聖地牙哥市西南部的Paradise社區接到槍擊報案，期間聽到爭吵聲，有人被要求離開。

警方趕到現場後，從住宅的窗戶發現一具男童的屍體，警方形容事件非常悲痛。

警員其後發現住宅內，一共有6人受槍傷倒地，其中31歲男子、29歲女子及3歲男童當場死亡，另外兩名男童送院後不治，一名小童受重傷。

有鄰居表示，兩名成人死者是夫婦關係，二人經常吵架，當局指該對夫婦正辦理離婚。

本月初，該名妻子曾將丈夫趕出家門而驚動警方到場，當時警方向女事主提供資訊，指導她如何申請禁制令。

事發前一日，妻子取得禁制令與子女同住，相信丈夫其後持手槍到對方家中，射殺妻子和子女後自盡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。