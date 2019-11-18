PG&E週三再實施安全停電 東灣逾3.5萬戶受影響

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太平洋煤電公司（PG&E）表示，本週實施的安全停電措施，將會對東灣逾35,000個用戶造成影響。

PG&E表示，新一輪停電將會從週三早上直至週四早上，視乎天氣狀況而定，在Alameda縣，約有12,200戶受影響，受影響的城市包括柏克萊市、奧克蘭市（屋崙）和San Leandro市。

Contra Costa縣將有23,230戶受影響，受影響的城市包括Canyon、El Sobrante、Lafayette、Moraga、Orinda、Pinole、Pleasant Hill和Richmond市。

這兩個縣估計有1,070個有醫療狀況的用戶受影響，因健康問題需要時刻用電的人士，最好在這段期間暫住沒受停電影響的親戚朋友家。

查詢最新的停電消息，請瀏覽PG&E網站：https://bit.ly/2qgAIoG

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