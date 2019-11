PG&E週三再實施安全停電 東灣逾3.5萬戶受影響

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)表示,本週實施的安全停電措施,將會對東灣逾35,000個用戶造成影響。

PG&E表示,新一輪停電將會從週三早上直至週四早上,視乎天氣狀況而定,在Alameda縣,約有12,200戶受影響,受影響的城市包括柏克萊市、奧克蘭市(屋崙)和San Leandro市。

Contra Costa縣將有23,230戶受影響,受影響的城市包括Canyon、El Sobrante、Lafayette、Moraga、Orinda、Pinole、Pleasant Hill和Richmond市。

這兩個縣估計有1,070個有醫療狀況的用戶受影響,因健康問題需要時刻用電的人士,最好在這段期間暫住沒受停電影響的親戚朋友家。

查詢最新的停電消息,請瀏覽PG&E網站:https://bit.ly/2qgAIoG

