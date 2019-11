北灣東灣山區週三料刮大風 PG&E或再停電防山火

【KTSF】

由於氣象局預測來自內陸的離岸強風會在週三開始,影響北灣和東灣的山區,太平洋煤電公司(PG&E)可能會再度實施公共安全停電。

氣象局預測,週三到週四,北灣和東灣山區將會吹時速高達45英哩的強風,因此對該區發出火災天氣預警。

而PG&E週日也表示,受到天氣影響,可能會對北加州地區19個縣採取公共安全停電措施,當中包括北灣的Napa、Sonoma及Solano縣。

PGE表示,灣區其他地區預計將不受這次公共安全停電影響,但聲明中表示,天氣預測不太穩定,但目前預測可能要採取安全停電措施,會影響接近25萬個用戶。

PG&E同時表示,會向潛在受影響的用戶提前48小時,即週一早上發出停電通知,而停電措施會持續到週四。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。