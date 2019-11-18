北灣東灣山區週三料刮大風 PG&E或再停電防山火

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由於氣象局預測來自內陸的離岸強風會在週三開始，影響北灣和東灣的山區，太平洋煤電公司（PG&E）可能會再度實施公共安全停電。

氣象局預測，週三到週四，北灣和東灣山區將會吹時速高達45英哩的強風，因此對該區發出火災天氣預警。

而PG&E週日也表示，受到天氣影響，可能會對北加州地區19個縣採取公共安全停電措施，當中包括北灣的Napa、Sonoma及Solano縣。

PGE表示，灣區其他地區預計將不受這次公共安全停電影響，但聲明中表示，天氣預測不太穩定，但目前預測可能要採取安全停電措施，會影響接近25萬個用戶。

PG&E同時表示，會向潛在受影響的用戶提前48小時，即週一早上發出停電通知，而停電措施會持續到週四。

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