奧克拉荷馬州西南部一間Walmart商店外週一發生槍擊命案,兩名男子和一名女子中槍斃命,有消息指其中一名死者是行兇男子,他據報吞槍自殺。

事發於Duncan市一間Walmart商店的停車場,兩名受害人是在車內中槍,另一人在停車場中槍死亡。

Walmart發言人LeMia Jenkins在電郵中稱,事故不涉及任何Walmart員工,店鋪也沒有疏散。

警方在現場尋獲一技手槍。

Duncan市距離奧克蘭荷馬市以南約80哩。

