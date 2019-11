新澤西州高中美足賽槍擊案3傷 槍手被捕

【KTSF】

新澤西州一間高中週五晚舉行美式足球賽期間發生槍擊案,槍手涉嫌有目標地槍傷一名男子,期間傷及另外兩名少年,警方拘捕槍手,受傷男子和另外4人也因為涉嫌非法藏有武器被控。

有人拍攝到週五晚觀眾席上的民眾四散逃離,有人就伏下,有人跨越圍欄或躲進席下,傷者由救護員抬走。

有在場目擊的球員表示,教練叫他們伏下,但當時所有人只想快速逃離現場。

警方在記者會上證實,其中一名傷者只有10歲,他傷勢仍然危殆,另一名傷者是槍手原本的目標,27歲男子Ibn Abdullah,目前情況已經穩定下來,至於還有一名15歲男子輕微擦傷,已經可以出院。

警方又指,槍手是一名31歲男子Alvin Wyatt,被控3項企圖謀殺等罪名,傷者Abdullah和另外4名廿幾歲男子就涉嫌非法藏有武器被控。

警方表示,這宗槍擊案跟兩間高中的學生並無關係,不法之徒利用校園場地進行仇殺,波及無辜的孩子。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。