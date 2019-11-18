新澤西州高中美足賽槍擊案3傷 槍手被捕

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新澤西州一間高中週五晚舉行美式足球賽期間發生槍擊案，槍手涉嫌有目標地槍傷一名男子，期間傷及另外兩名少年，警方拘捕槍手，受傷男子和另外4人也因為涉嫌非法藏有武器被控。

有人拍攝到週五晚觀眾席上的民眾四散逃離，有人就伏下，有人跨越圍欄或躲進席下，傷者由救護員抬走。

有在場目擊的球員表示，教練叫他們伏下，但當時所有人只想快速逃離現場。

警方在記者會上證實，其中一名傷者只有10歲，他傷勢仍然危殆，另一名傷者是槍手原本的目標，27歲男子Ibn Abdullah，目前情況已經穩定下來，至於還有一名15歲男子輕微擦傷，已經可以出院。

警方又指，槍手是一名31歲男子Alvin Wyatt，被控3項企圖謀殺等罪名，傷者Abdullah和另外4名廿幾歲男子就涉嫌非法藏有武器被控。

警方表示，這宗槍擊案跟兩間高中的學生並無關係，不法之徒利用校園場地進行仇殺，波及無辜的孩子。

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