【i-CABLE】

香港前立法會主席曾鈺成日前接受法國傳媒訪問,透露已建議特區政府考慮兩種特赦方式,包括特赦罪行較輕的示威者或者定一個日期,限期之後仍然參與暴力活動的就不可特赦,以停止暴力。

他又透露在6月9日及12日大型反修例示威後,特首知道逃犯條例難以在立法會通過,向中央政府匯報,但特首和中央都認為修例本意沒有錯,所以中央叫特首暫緩,做更多諮詢之後再提出。

曾鈺成又指很多人、包括民建聯,私下都建議林鄭月娥成立獨立調查委員會,她說不可能,因為警方反對,但據曾鈺成所知很多基層警察並不反對。

記者最後問到雙方溫和派對話會否是出路,曾鈺成建議記者跟梁振英說,又說:”但願政府裡、多些人這樣想。”

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。