有留守理大人士嘗試由天橋游繩離開 警方發現截停（視頻）

【i-CABLE】

週一晚上有留守理大的人嘗試由天橋游繩離開,但被警方發現截停,亦有人投降或報稱受傷,由救護員送出理大,據了解,有約50人送院。

晚上約9時,在理工大學Z座行人天橋,有人游繩到漆咸道北天橋,至少10架電單車接應。

不夠一分鐘,防暴警員發現他們,施放多枚催淚彈,逃走的人沒有理會,繼續跑向電單車,他看起來受了傷,走路一枴一枴。

警員繼續放催淚彈,行人天橋上的人掟汽油彈還擊,防暴警察約9時15分趕到橋面截停電單車,又在附近山坡截查多人。

差不多時間在理大正門,有幾個戴著口罩的人沿康泰徑跑向紅隧口方向,但幾分鐘後折返校園。

之後有一男一女由正門出來,舉高雙手,走向警員,他們自稱是南韓人,警員將他們帶到附近停車場,進一步核實身分。

之後再有4人行出正門,警察用大光燈照射,他們隨即退後。

而在尖東橋,有律師走到警方防線,指想見當事人。

由傍晚開始,多名在衝突中受傷的人由救護員送出理大,傷勢較輕的,一個一個搭著膊頭走到科學館徑,大批防暴戒備,有人雙手扣上索帶,面向花槽。

傷者經過分流,多人披著鍚紙披肩,再上救護車,部分需要由擔架床送院。傷勢較輕的,坐在地上等候治療。

警方表示,留意到大學內有人受傷,包括未成年人士,所以安排救護車將傷者送院,及協調紅十字會醫療團隊進入理大協助。

