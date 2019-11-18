有留守理大人士嘗試由天橋游繩離開 警方發現截停（視頻）

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週一晚上有留守理大的人嘗試由天橋游繩離開，但被警方發現截停，亦有人投降或報稱受傷，由救護員送出理大，據了解，有約50人送院。

晚上約9時，在理工大學Z座行人天橋，有人游繩到漆咸道北天橋，至少10架電單車接應。

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不夠一分鐘，防暴警員發現他們，施放多枚催淚彈，逃走的人沒有理會，繼續跑向電單車，他看起來受了傷，走路一枴一枴。

警員繼續放催淚彈，行人天橋上的人掟汽油彈還擊，防暴警察約9時15分趕到橋面截停電單車，又在附近山坡截查多人。

差不多時間在理大正門，有幾個戴著口罩的人沿康泰徑跑向紅隧口方向，但幾分鐘後折返校園。

之後有一男一女由正門出來，舉高雙手，走向警員，他們自稱是南韓人，警員將他們帶到附近停車場，進一步核實身分。

之後再有4人行出正門，警察用大光燈照射，他們隨即退後。

而在尖東橋，有律師走到警方防線，指想見當事人。

由傍晚開始，多名在衝突中受傷的人由救護員送出理大，傷勢較輕的，一個一個搭著膊頭走到科學館徑，大批防暴戒備，有人雙手扣上索帶，面向花槽。

傷者經過分流，多人披著鍚紙披肩，再上救護車，部分需要由擔架床送院。傷勢較輕的，坐在地上等候治療。

警方表示，留意到大學內有人受傷，包括未成年人士，所以安排救護車將傷者送院，及協調紅十字會醫療團隊進入理大協助。

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