【i-CABLE】

留守香港理工大學校園內的黑衣人,週一下午1時半第三度嘗試大規模逃離校園,多人被警員制服帶走。

1時半過後,數十名黑衣人由理大正門步出,有人手持鐵通等武器,向對面科學館道方向行。

警方施放催淚彈阻截,黑衣人轉身嘗試行上暢運道天橋,但警方再射催淚彈。

黑衣人跑下橋,經康泰徑往紅隧巴士站方向逃走,並一直沿著康莊道向紅磡方向跑,有人成功越過路障逃去。

有警員擎實彈槍指向黑衣人,期間有人被帶走,警員又射胡椒球彈,有人舉手投降,被按在地上,有黑衣人射箭。

警員向理大內射催淚彈,部份黑衣人跑回暢運道,警員不斷射胡椒球彈,又將部份人按在地上,期間有人反抗,有警員倒下,多人被制服,在地上被警員拖行著離開。

