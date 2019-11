理工大學衝突持續 警方曾作突擊拘捕（視頻）

【i-CABLE】

香港理工大學外的衝突持續一日一夜,警方通宵圍堵理大周邊道路,出動水炮車及裝甲車強攻,仍未成功驅散,週一清晨5時多,在暢運道突擊拘捕,警方強調未有進入理大校園。

水炮車攻勢整晚沒有停止,凌晨近5時半,當水炮車又一次出動之際,一批速龍小隊及防暴警員突然從科學館道跑出,向理大對開的暢運道推進,一路開防暴槍。

守在十字路口的人四散,有人投擲燃燒彈還擊,有人趁機逃走,但隨即被制服,多人被按在地上,有人被帶走時整臉是血。校園內的人擔心被攻入,以火為防線,理大正門、噴水池、樓梯火頭處處,火越燒越猛烈,陷入火海。

校園內氣氛非常緊張,有人忙於扶走傷者,有人就準備汽油彈,有人爆開一棟大樓的門,放椅子在梯間,平台有人視察外面狀況,聖約翰救傷隊帶走至少3名傷者到科學館道,有人躺在擔架,有人頭部包紮,紅隧收費站上的行人天橋,頂部亦都燒到火光熊熊。

理大烽煙經歷一日一夜後迎來第二個早上,突擊期間成功跑回入理大的人說,想起也害怕,他們說會繼續守著理大。

