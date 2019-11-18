理工大學衝突持續 警方曾作突擊拘捕（視頻）

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香港理工大學外的衝突持續一日一夜，警方通宵圍堵理大周邊道路，出動水炮車及裝甲車強攻，仍未成功驅散，週一清晨5時多，在暢運道突擊拘捕，警方強調未有進入理大校園。

水炮車攻勢整晚沒有停止，凌晨近5時半，當水炮車又一次出動之際，一批速龍小隊及防暴警員突然從科學館道跑出，向理大對開的暢運道推進，一路開防暴槍。

守在十字路口的人四散，有人投擲燃燒彈還擊，有人趁機逃走，但隨即被制服，多人被按在地上，有人被帶走時整臉是血。校園內的人擔心被攻入，以火為防線，理大正門、噴水池、樓梯火頭處處，火越燒越猛烈，陷入火海。

校園內氣氛非常緊張，有人忙於扶走傷者，有人就準備汽油彈，有人爆開一棟大樓的門，放椅子在梯間，平台有人視察外面狀況，聖約翰救傷隊帶走至少3名傷者到科學館道，有人躺在擔架，有人頭部包紮，紅隧收費站上的行人天橋，頂部亦都燒到火光熊熊。

理大烽煙經歷一日一夜後迎來第二個早上，突擊期間成功跑回入理大的人說，想起也害怕，他們說會繼續守著理大。

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