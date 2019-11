【i-CABLE】

香港一名警方傳媒聯絡隊警長在理工大學外中箭受傷,警方向在場人士警告不要再用弓箭,否則會用致命武器。

一名警察傳媒聯絡隊隊員週日下午約2時,在距離理大30米近九龍玫瑰堂位置,被箭射中左邊小腿受傷流血,目前清醒,已送往廣華醫院治理。

他中箭後現場警員廣播,警告在場的人不要再用弓箭射警員,否則會用致命武器,警方指當時附近有大批傳媒採訪,攻擊行為對在場所有人,構成嚴重生命威脅,警方嚴厲譴責。

