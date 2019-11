香港警員押解被捕人士遭包圍 曾開最少3槍實彈（視頻）

【i-CABLE】

香港有警員週一凌晨在佐敦押解一名被捕人士上救護車時,被人包圍襲擊及搶犯,警方證實,警員開過最少3槍實彈。

網上片段見到,有兩名警員在救護車上被人指罵,速龍舉手嘗試勸止,另一名防暴警察就在用對講機,之後有人向他們扔磚,救護員嘗試關閉車門,被人阻止。

人群繼續扔磚,聽到有玻璃碎裂,有人向警員潑液體。

另一條片段聽到有兩下槍聲,之後有警員疑似舉槍指向天,人群隨即散開。兩名警員繼續舉槍,有汽油彈扔過去,再傳出一下槍聲。

兩名警員凌晨3時,在佐敦道及渡船街交界押解一名涉嫌參與非法集結、頭部受傷的20歲女子上救護車時,被人攻擊及搶去該女子,警方指一名警員在生命受嚴重威脅下開了三槍,初步相信沒有擊中人,正通緝該名女被捕人。

較早時,晚上大約10時,警方防線在紅磡柯士甸道向漆咸道南推進期間,被一輛白色私家車蓄意從後撞,一名警員向私家車開了一槍,私家車立即調頭,沿柯士甸道往尖東方向逃去。

事發後,警方在社交網站直播公布事件,並警告不要用汽油彈、箭汽車、或者任何致命武器攻擊警務人員。

