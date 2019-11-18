香港警員押解被捕人士遭包圍 曾開最少3槍實彈（視頻）

【i-CABLE】

香港有警員週一凌晨在佐敦押解一名被捕人士上救護車時，被人包圍襲擊及搶犯，警方證實，警員開過最少3槍實彈。

網上片段見到，有兩名警員在救護車上被人指罵，速龍舉手嘗試勸止，另一名防暴警察就在用對講機，之後有人向他們扔磚，救護員嘗試關閉車門，被人阻止。

點擊此處觀看視頻

人群繼續扔磚，聽到有玻璃碎裂，有人向警員潑液體。

另一條片段聽到有兩下槍聲，之後有警員疑似舉槍指向天，人群隨即散開。兩名警員繼續舉槍，有汽油彈扔過去，再傳出一下槍聲。

兩名警員凌晨3時，在佐敦道及渡船街交界押解一名涉嫌參與非法集結、頭部受傷的20歲女子上救護車時，被人攻擊及搶去該女子，警方指一名警員在生命受嚴重威脅下開了三槍，初步相信沒有擊中人，正通緝該名女被捕人。

較早時，晚上大約10時，警方防線在紅磡柯士甸道向漆咸道南推進期間，被一輛白色私家車蓄意從後撞，一名警員向私家車開了一槍，私家車立即調頭，沿柯士甸道往尖東方向逃去。

事發後，警方在社交網站直播公布事件，並警告不要用汽油彈、箭汽車、或者任何致命武器攻擊警務人員。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。