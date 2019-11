【i-CABLE】

香港馬鞍山一名男子被點火燒傷的案件,警方拘捕兩人涉非法集結。

57歲男事主上週一在馬鞍山鞍駿街行人天橋與人爭執,其後被人淋潑懷疑易燃液體,點火後逃去,他身體多處燒傷,警方列作企圖謀殺案。

經調查後,週一分別在機場及灣仔警區,拘捕33歲女子及39歲男子,都是本地人,涉嫌非法集結。

