【i-CABLE】

香港高等法院裁定緊急條例部份不符合《基本法》,禁蒙面規例部份條文亦不符合相稱性驗證標準。

高等法院兩名法官林雲浩與周家明,就20多位民主派議員針對禁止蒙面規例提出的司法覆核作出裁決,指緊急條例就其授權行政長官會同行政會議,在任何危害公安的情況可訂立規例不符合《基本法》,但緊急條例中關於緊急情況的條例是否合憲的問題則不作裁斷,而禁蒙面規例部份條文,對基本權利所施加的限制超乎合理所需,所以不符合相稱性驗證標準。

法庭將會進一步聆訊,讓與訟各方就有關恰當的濟助、訟費作出陳詞。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。