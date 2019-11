油尖旺有人擲燃燒彈堵路 警多次放催淚彈（視頻）

【i-CABLE】

週一晚上香港油尖旺一帶都出現堵路、擲燃燒彈,有人聲稱向理工大學前進,警察發放催淚彈驅散。

油麻地彌敦道、窩打老道交界,示威者及警方來回以燃燒彈及催淚彈互攻,持續了至少45分鐘,十字路口一片火海。

示威者一度向前推進,速龍小隊向前追,制服多人在地,其他人逃走。有警員用腳踢被制服的人頭部,有人受傷。

佐敦裕華國貨對出,示威者用木板擋前面傘陣,不斷拋出燃燒彈,有多下爆炸,想向前推進。警方連環發放催淚彈,雙方爆發激烈戰鬥,煙霧中示威者用燃燒彈掩護前進。防暴警察增援,速龍小隊趕到,示威者後退,有人被制服。

靠近理工大學的漆咸道南,防線前示威者中午開始與警方對峙。警方向前追捕,示威者投擲燃燒彈、後退,催淚彈驅散一批人,不久後,他們又再上前。同一畫面全晚不斷重現,無綫新聞攝影師及助理被燃燒彈燒著。

同一時間,另一線戰線在尖東,亦是人最多的,人潮湧出梳士巴利道馬路,往紅磡方向行,一邊行車線站滿了人,另一邊行車線就停滿了車輛。

近9時,防暴警察先向橋上發放催淚彈,人群散完又再聚,分兩路向紅磡行,搬來路障堵路,警方多輪催淚彈,橋上、橋下的人沒有離開。

10時多,大批防暴警員列陣,不停發放催淚彈,有人嘗試抵抗,最終後退了,白煙籠罩尖東上紅磡繞道行車天橋。

無綫電視對攝影師及助理在尖沙咀採訪期間,被汽油彈燒傷頸和背,公司表示極度關注及痛心,並會負責一切醫療支援。

