油尖旺有人擲燃燒彈堵路 警多次放催淚彈（視頻）

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週一晚上香港油尖旺一帶都出現堵路、擲燃燒彈，有人聲稱向理工大學前進，警察發放催淚彈驅散。

油麻地彌敦道、窩打老道交界，示威者及警方來回以燃燒彈及催淚彈互攻，持續了至少45分鐘，十字路口一片火海。

示威者一度向前推進，速龍小隊向前追，制服多人在地，其他人逃走。有警員用腳踢被制服的人頭部，有人受傷。

佐敦裕華國貨對出，示威者用木板擋前面傘陣，不斷拋出燃燒彈，有多下爆炸，想向前推進。警方連環發放催淚彈，雙方爆發激烈戰鬥，煙霧中示威者用燃燒彈掩護前進。防暴警察增援，速龍小隊趕到，示威者後退，有人被制服。

靠近理工大學的漆咸道南，防線前示威者中午開始與警方對峙。警方向前追捕，示威者投擲燃燒彈、後退，催淚彈驅散一批人，不久後，他們又再上前。同一畫面全晚不斷重現，無綫新聞攝影師及助理被燃燒彈燒著。

同一時間，另一線戰線在尖東，亦是人最多的，人潮湧出梳士巴利道馬路，往紅磡方向行，一邊行車線站滿了人，另一邊行車線就停滿了車輛。

近9時，防暴警察先向橋上發放催淚彈，人群散完又再聚，分兩路向紅磡行，搬來路障堵路，警方多輪催淚彈，橋上、橋下的人沒有離開。

10時多，大批防暴警員列陣，不停發放催淚彈，有人嘗試抵抗，最終後退了，白煙籠罩尖東上紅磡繞道行車天橋。

無綫電視對攝影師及助理在尖沙咀採訪期間，被汽油彈燒傷頸和背，公司表示極度關注及痛心，並會負責一切醫療支援。

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