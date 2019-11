數十人晚上由曾鈺成等人帶離理大 警方保留追究權利（視頻）

【i-CABLE】

凌晨過後,有留守理工大學的人,由前立法會主席曾鈺成及港大法律學院首席講師張達明等人帶離校園,中學校長會指已經與警方協調,由校長帶走18歲以下學生,警方暫不拘捕,但保留追究權利。

晚上約11時,曾鈺成、張達明及監警會前委員鄭承隆等到理大校園,與留守的人對話,他們說已和警方達成協議,會陪留守的人步出校門,保證他們人身安全,留守的還有守護孩子成員,他們和示威者有同一個疑問。

同一晚,進入理大的還有一批中學校長,中學校長會及香港輔導教師協會向教師發訊息,指已經與警方協調,18歲以下學生,由校長接走,警方不會拘捕,拍照和記下身份證資料後可以離開,但警方會保留追究權利。

有人選擇跟校長離開,旁邊有人勸他們留守。

午夜約12時,一批青年跟隨校方人員離開理大,當中有人受傷,要由其他人攙扶,他們去到警方防線,登記資料及搜身後獲准離開。

到1時過後,曾鈺成、張達明等人,分批、多次帶入面的人沿暢運道天橋去到警方防線。

而理大校董會主席林大輝,凌晨亦來到理大,他逗留約一小時後離開。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。