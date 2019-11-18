槍手潛入Fresno民宅後園開槍4死6傷 死者為亞裔

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週日在中加州Fresno東南部發生致命槍擊案，當時一戶家庭正舉行足球賽觀賽派對，槍手走入派對開槍，10人中槍，當中4人死亡，死者全部為亞裔男性。

警方稱，警員進入現場，發現3人中槍，全部是25至30歲亞裔男性，即時為他們進行心肺後甦，初步訊息顯示，最少一名槍手徒步進入該住宅開槍，他們在後院開槍，多數參與派對的人都在那裡。

事發於週日晚接近8點，警方收到多個911電話報案指，在東Lamona街5300號路段一個住宅發生槍擊案，警方和救護員到達現場時，發現幾名傷者倒在事發民宅的後院。

警方指，當時該戶家庭正在舉行週日足球賽觀看派對，家中約有35人，包括女性和小孩。

警方表示，當時最少一名槍手潛入民宅後院開槍，槍擊造成4名男子死亡，3名在後院當場死亡。一名男子則在送院後傷重不治，死者全部為25至30歲的亞裔男性，並造成6人受傷，傷者中沒有小孩。

案發後槍手逃去無蹤，目前無人被捕，當局也沒有公佈疑犯的信息。

被問到案件是否與幫派有關，警方表示會調查，此槍擊案是加州一週內第二宗致命槍擊案。

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