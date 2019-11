槍手潛入Fresno民宅後園開槍4死6傷 死者為亞裔

【KTSF】

週日在中加州Fresno東南部發生致命槍擊案,當時一戶家庭正舉行足球賽觀賽派對,槍手走入派對開槍,10人中槍,當中4人死亡,死者全部為亞裔男性。

警方稱,警員進入現場,發現3人中槍,全部是25至30歲亞裔男性,即時為他們進行心肺後甦,初步訊息顯示,最少一名槍手徒步進入該住宅開槍,他們在後院開槍,多數參與派對的人都在那裡。

事發於週日晚接近8點,警方收到多個911電話報案指,在東Lamona街5300號路段一個住宅發生槍擊案,警方和救護員到達現場時,發現幾名傷者倒在事發民宅的後院。

警方指,當時該戶家庭正在舉行週日足球賽觀看派對,家中約有35人,包括女性和小孩。

警方表示,當時最少一名槍手潛入民宅後院開槍,槍擊造成4名男子死亡,3名在後院當場死亡。一名男子則在送院後傷重不治,死者全部為25至30歲的亞裔男性,並造成6人受傷,傷者中沒有小孩。

案發後槍手逃去無蹤,目前無人被捕,當局也沒有公佈疑犯的信息。

被問到案件是否與幫派有關,警方表示會調查,此槍擊案是加州一週內第二宗致命槍擊案。

